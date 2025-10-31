Глава NASA ответил на сомнения Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну

Фото: TASS/Zuma

Исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи вступил в дискуссию с американской моделью Ким Кардашьян, которая сомневается в высадке американцев на Луну.

Поводом для комментария главы NASA стал эпизод из шоу "Семейство Кардашьян", в котором знаменитость заявила, что не верит, что американцы высадились на Луну в 1969 году. Кардашьян сослалась на статью, где якобы приводились слова астронавта Базза Олдрина о том, что высадки "не было", а также попыталась убедить в этом актрису Сару Полсон.

"Да, Ким Кардашьян, мы были на Луне… Шесть раз!" – написал Даффи в соцсети X.

Он добавил, что лунная программа "Артемида" возобновляется под руководством президента США Дональда Трампа, и Штаты намерены выиграть и новую космическую гонку.

В 2022 году агентство Reuters разоблачило фейковое видео с Олдрином. Журналисты установили, что видео было смонтировано так, что слова астронавта о "поддельных кадрах" казались правдивыми. На самом же деле они были вырваны из контекста, а Олдрин имел в виду анимационные вставки в телерепортажах, а не саму хронику миссии.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подтвердил подлинность лунного грунта, переданного США советским ученым. Экспертиза, проведенная Российской академией наук, показала, что образцы являются настоящими.

Летом 1969 года астронавты во главе с Нилом Армстронгом впервые в истории ступили на поверхность Луны. В рамках экспедиции экипаж собрал образцы лунного грунта. По разным оценкам, от 125 до 150 миллионов зрителей наблюдали за трансляцией высадки в прямом эфире.