Ким Кардашьян рассказала, что приобрела аневризму головного мозга из-за Канье Уэста

Фото: ТАСС/Zuma/imageSPACE/CraSH

Американская телезвезда и предприниматель Ким Кардашьян рассказала, что у нее диагностировали аневризму головного мозга. Об этом стало известно из эпизода нового реалити-шоу "Кардашьяны", сообщает "Радио 1".

По ее словам, заболевание было обнаружено во время МРТ. Врачи объяснили, что причиной могла стать сильная стрессовая нагрузка. Когда звезда рассказала о диагнозе своей старшей сестре Кортни Кардашьян, та предположила, что стресс мог быть связан с проблемами в браке с ее экс-возлюбленным, рэпером Канье Уэстом.

Ранее Кардашьян призналась, что желание развестись исходило именно от нее. Она рассказала, что на протяжении долгого времени терпела "непредсказуемое и нестабильное" поведение Уэста и его выходки.

Например, он мог выносить личные вопросы из их жизни на публику, из-за чего женщина ощущала себя беззащитной. "Последней каплей", по ее словам, стало отсутствие как эмоциональной, так и экономической безопасности.

Кардашьян добавила, что надеется, что их общие дети поймут ее решение, когда вырастут. При этом о расставании она не жалеет.

