Ким Кардашьян рассказала, что позволяет дочери экспериментировать с нарядами

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Американская звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян рассказала, что не мешает своей 12-летней дочери Норт экспериментировать со стилем. Об этом сообщает Page Six.

"Это действительно сложно и одновременно интересно, потому что все дети носят одно и то же", – прокомментировала она увлечение дочери в подкасте Call Her Daddy.

По словам Кардашьян, она уважает выбор своего ребенка, но осознает, что некоторые наряды были неуместными. Бизнесвумен призналась, что теперь просит Норт не надевать некоторые вещи.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали Кардашьян за продажу стрингов с накладными волосами. Ее бренд Skims выпустил новые стринги Hair Panty в 12 оттенках. По случаю старта продаж был выпущен рекламный ролик в стиле 1970-х годов, где зрителям предлагается угадать цвет нижнего белья моделей.

