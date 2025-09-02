Что ждет устройства от Apple в России после закона о предустановке RuStore и MAX

Предустановка российского магазина приложений RuStore и национального мессенджера MAX стала обязательной на всех продаваемых в РФ гаджетах с сентября 2025 года. Как новое требование уже работает на практике и могут ли некоторые модели смартфонов исчезнуть с рынка – в нашем материале.

Список сервисов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Российский магазин приложений RuStore и национальный мессенджер MAX внесены в список программ для обязательной предустановки на все продаваемые в РФ устройства с 1 сентября 2025 года. При этом если до 1 сентября RuStore должен был находиться только на гаджетах с операционной системой Android и HarmonyOS (на ней работают устройства от компании Huawei), то теперь он обязан быть на устройствах с платформами HyperOS и iOS (техника Apple). MAX же, согласно распоряжению правительства, заменил в списке "VK Мессенджер".

Согласно правилам предустановки, RuStore должны загружать на устройство прямо на производстве. Для других обязательных сервисов, кроме установки на заводе, предусмотрено еще два варианта – иконка на экране для скачивания при нажатии на нее и окно с предложением загрузить софт при первом запуске устройства.

Кроме RuStore и MAX, в списке программ для установки на смартфоны и планшеты в настоящее время находится еще почти два десятка наименований. Среди них продукты от "Яндекса", "Госуслуги", платформа "VK Видео", сервис проверки маркировки товаров "Честный знак" и платформа для чтения и прослушивания книг "Литрес". Подобные перечни есть и для компьютеров и ноутбуков, а также телевизоров с функцией Smart TV.

При этом в распоряжении правительства сказано, что с 1 января 2026 года на продаваемых в РФ устройствах должен обязательно устанавливаться сервис для просмотра телевидения в высоком качестве "Лайм HD TV".

Как отреагировал рынок?

В первую очередь вопросы о том, как будет работать требование о предустановке софта, было к технике от компании Apple. В частности, представители американского бренда долгое время отрицали вероятность появления в своей экосистеме других магазинов приложений, кроме собственного App Store, из-за особенностей операционной системы iOS.

Однако бренд подчинился антимонопольным требованиям Евросоюза, разрешив клиентам загружать софт из сторонних магазинов с марта 2024 года, сообщал в специальном релизе руководитель Apple App Store Фил Шиллер. При этом в беседе с Bloomberg он утверждал, что подобные изменения якобы "могут стать серьезной угрозой конфиденциальности, безопасности и целостности устройства".

В России же, по данным СМИ, магазин приложений RuStore на устройствах Apple с 1 сентября не появился. Наоборот, ряд продавцов реализуют iPhone при условии, что клиент подпишет документ с уведомлением о "недостатке" в виде "невозможности установить и использовать" этот сервис.

"Приобретая данный товар, потребитель уведомлен и согласен с обозначенным недостатком и не вправе предъявлять требования в связи с его наличием на основании статьи 18 закона "О защите прав потребителей", – сказано в документе.

Кроме того, в Сети заметили, что техника Apple теперь продается в ряде магазинов электроники и на маркетплейсах со специальными пометками вроде "без RuStore".

Однако ранее ряд СМИ сообщали, что Apple ведет переговоры с российскими властями и бизнесом о появлении в App Store российских магазинов приложений. По словам одного из источников, американский бренд пообещал Минцифры РФ не препятствовать появлению RuStore в "яблочных" гаджетах. В то же время другой собеседник журналистов отметил, что окончательные договоренности пока не достигнуты.

Официальная позиция Apple касаемо предустановки мессенджера MAX неизвестна, однако в то же время обладатели техники бренда уже могут скачать его из App Store без всяких ограничений. Комментариев других популярных производителей тоже пока нет. При этом источники на рынке утверждают, что компания Samsung согласилась предустанавливать нацмессенджер на свои устройства. Схожая позиция и у таких брендов, как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix, сообщили СМИ.

Какое будущее ждет устройства?

В Госдуме неоднократно объясняли, что требования о предустановке российского софта на зарубежные гаджеты связаны с политикой западных компаний, которые начали удалять в том числе критически важные для жителей страны сервисы из своих магазинов после февраля 2022 года. В первую очередь подобные ограничения вводили Apple и Google.





Алексей Говырин член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Если устройство каким-то образом блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их нормальному использованию, – это будет признано недостатком товара. То есть вы сможете потребовать замену, ремонт или возврат денег.

При этом в июне 2025 года сенатор Артем Шейкин предложил полностью запретить продажу в России смартфонов iPhone и другой техники Apple, если бренд не обеспечит доступ к RuStore.

"Зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple", – подчеркивал Шейкин в беседе с РИА Новости.

Подобную точку зрения в беседе с Москвой 24 высказывал и зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Таким компаниям доступ на российский рынок будет закрыт. И нашим гражданам, которые хотят их технику покупать, придется делать это только в третьих странах. Для остальных брендов рынок будет открыт, они смогут получать большие доходы.

Однако разговоры о подобных запретах в своем телеграм-канале опровергал другой зампред того же комитета Евгений Попов.

"Это не так. От слова совсем", – написал парламентарий в июле 2025 года.

При этом законом уже предусмотрены санкции за продажу электроники с нарушением правил о предустановке. Должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, компаниям – от 50 до 200 тысяч.

