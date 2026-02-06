06 февраля, 17:22Политика
Зеленский назвал неудовлетворительной работу ВВС Украины
Фото: ТАСС/Zuma
Украинский президент Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Военно-воздушных сил (ВВС) Украины в некоторых регионах страны. Свое мнение он выразил в собственном телеграм-канале.
Глава киевского режима уточнил, что уже обсудил с командующим ВВС Анатолием Кривоножко и министром обороны Украины Михаилом Федоровым решения, которые должны быть немедленно приняты в этой ситуации.
Ранее Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ), Службе внешней разведки (СВР), полиции, правительству и Национальному банку страны разработать новый план обороны.
Указ, подписанный им, предписывает перечисленным ведомствам создать соответствующие структурные отделы плана. После этого документ планируется вынести на рассмотрение Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины.