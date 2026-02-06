Зеленский назвал неудовлетворительной работу ВВС Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу Военно-воздушных сил (ВВС) Украины в некоторых регионах страны. Свое мнение он выразил в собственном телеграм-канале.

Глава киевского режима уточнил, что уже обсудил с командующим ВВС Анатолием Кривоножко и министром обороны Украины Михаилом Федоровым решения, которые должны быть немедленно приняты в этой ситуации.

Ранее Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ), Службе внешней разведки (СВР), полиции, правительству и Национальному банку страны разработать новый план обороны.

Указ, подписанный им, предписывает перечисленным ведомствам создать соответствующие структурные отделы плана. После этого документ планируется вынести на рассмотрение Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины.