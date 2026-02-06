Форма поиска по сайту

06 февраля, 17:10

Политика

Лукашенко отказался пробовать снюс, который предложил ему белорусский премьер

Фото: depositphotos/palinchak

Во время рабочей встречи премьер-министр Белоруссии Александр Турчин предложил президенту республики Александру Лукашенко попробовать снюс, однако тот отказался. Кадры этого момента опубликовал близкий пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

На записи видно, как Лукашенко берет в руки упаковку и интересуется, как этим пользоваться. После пояснения премьера о том, что некурительный табак кладут под язык для получения доли никотина, Лукашенко пошутил, что иногда ему хочется "напиться, чтобы голова кружилась и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут".

В итоге президент отказался открывать упаковку и пробовать продукт, заявив, что "не будет закладывать пока". Турчин попытался убедить его, отметив успокаивающий эффект вещества, на что Лукашенко ответил: "Главное, чтоб ты уже не начал успокаиваться этим".

Ранее Лукашенко рассказал, что категорически против курения и алкоголя. При этом он признался, что слабо разбирается во вредных привычках, вроде курения. Поэтому он выразил желание выслушать специалистов, которые либо сами курят, либо хорошо разбираются в электронных сигаретах.

