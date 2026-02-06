Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская

Фото: vk.com/orendrama

В возрасте 92 лет ушла из жизни актриса Оренбургского государственного областного драматического театра имени М. Горького, заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"1 мая 2026 года ей бы исполнилось 93 года", – отмечается в публикации.

Театр выразил соболезнования родным и близким артистки, подчеркнув ее вклад в развитие оренбургской сцены и создание ярких образов героинь классики и современной русской и зарубежной драматургии.

Лидарская родилась 1 мая 1939 года в Сталинграде. Она получила диплом учителя географии в Оренбургском педагогическом институте в 1955 году, но выбрала карьеру драматической актрисы, пройдя первый набор филиала Школы-студии МХАТ СССР в Оренбурге.

В театре она служила более 50 лет, начиная с 1958 года. За это время артистка сыграла множество ролей в спектаклях, среди которых "Внук короля", "Миллион за улыбку", "Родники", "Марсиане", "Доходное место", "Гроза", "Судьба-индейка", "Ретро", "Долги наши", "Соловьиная ночь", "Святая святых", "Отелло", "Коварство и любовь".

Актриса исполнила, в частности, роль молдаванки Марии в "Святая святых" Иона Друце, Щеголевой в "Человек со стороны" Игнатия Дворецкого, сыграла королеву Елизавету в "Ричарде III" Уильяма Шекспира (1978) и герцогиню Йоркскую в постановке Рифката Исрафилова (2011). Также Лидарская была занята в постановках "Три сестры", "Дамский портной", "Пока она умирала", "Гибель Пеклевановска", "Очень простая история" и "Невидимый любовник".

Представители театра отметили, что актерский успех Лидарской, возможно, был предопределен генетически, так как ее мать Лидия Лидарская была актрисой театра музыкальной комедии, а отец Александр Керн – талантливым дирижером оркестра.