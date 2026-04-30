Motorola выпустила смартфон и наушники с кристаллами Swarovski

Американская компания Motorola выпустила новые устройства Brilliant Collection, в число которых вошли смартфон Мotorola Signature и беспроводные наушники Moto Buds 2 Plus. Их дизайн выполнили с использованием кристаллов Swarovski и фирменной цветовой схемой Pantone Violet Indigo, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на производителя.

Заднюю панель смартфона сделали с текстурой, которая похожа на шелк, и инкрустировали ее 20 аметистовыми кристаллами Swarovski. В каждый наушник Moto Buds 2 Plus вставили по 12 кристаллов, а зарядный кейс украсили 41 элементом.

Продажи начнутся в ближайшие недели на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Смартфон с памятью на 16/512 гигабайт будет стоить 1 400 евро (около 122,8 тысячи рублей), наушники покупатели смогут приобрести за 150 евро (около 13,1 тысячи рублей).

Базовую версию Motorola Signature компания представила в январе 2026 года. Она имеет 6,8-дюймовый AMOLED-экран, чип Snapdragon 8 Gen 5 и тройную 50-мегапиксельную камеру.

Ранее сообщалось, что главным оттенком iPhone 18 Pro американской компании Apple станет "темная вишня". Изначально предполагалось, что в палитре iPhone 18 Pro появятся ярко-красный и кофейный оттенки. Однако сейчас отмечается, что на смену ярко-оранжевого придет новый цвет.

