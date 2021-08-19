По маршруту Москва – Санкт-Петербург с сентября будут курсировать сдвоенные "Ласточки"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На фоне спроса на поездки в РЖД решили увеличить составы "Ласточек" Москва – Санкт-Петербург. С сентября поезда будут курсировать в 10-вагонном исполнении. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале холдинга.

Уточняется, что сдвоенные составы будут курсировать по пятницам и воскресеньям. В первый рейс из Москвы 10-вагонная "Ласточка" отправится 3 сентября и будет совершать поездки по 24 сентября. Из Санкт-Петербурга поезда будут ходить с 5 сентября по 26 сентября.

Ранее сообщалось, что из-за плановых работ на железной дороге 21 августа на Киевском направлении МЖД приостановят движение поездов "Аэроэкспресс".

Во время отмены аэроэкспрессов пассажирам, желающим добраться в аэропорт Внуково, рекомендуют воспользоваться метро. Доехав до станции "Саларьево", будет необходимо пересесть на наземный общественный транспорт.