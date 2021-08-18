Расписание нескольких электричек и аэроэкспрессов изменится на Павелецком направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание некоторых электричек Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится с 23 августа по 4 сентября, сообщает пресс-служба магистрали. Это связано с путевыми работами.
Во время специальных технологических окон железнодорожники уложат 2,3 километра бесстыкового пути на участке Домодедово – Бирюлево-Товарная. Новые "бархатные" пути позволят повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.
В эти дни с 20:30 до 08:00 у некоторых электричек и аэроэкспрессов изменится время отправления и прибытия, а несколько поездов проследуют без остановки на платформах Булатниково и Калинина.
Ранее сообщалось, что из-за плановых работ на железной дороге 21 августа на Киевском направлении МЖД приостановят движение поездов "Аэроэкспресс".
Во время отмены аэроэкспрессов пассажирам, желающим добраться в аэропорт Внуково, рекомендуют воспользоваться метро. На станции "Саларьево" предстоит пересадка на наземный общественный транспорт.
В МЖД подчеркнули, что терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в прежнем режиме: сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут.
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