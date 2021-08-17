Собянин рассказал о развитии электротранспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улицы столицы вышел 700-й электробус, рассказал Сергей Собянин на своем официальном сайте.

"Всего за 3 года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже – 150, в Берлине – 200, в Амстердаме – 211", – написал мэр.

Собянин напомнил, что московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За минувшие три года они прошли более 40 миллионов километров.



"Электробусы московской сборки – одни из самых современных в мире. Экологичный, низкопольный, укомплектован спутниковой навигацией, USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем – все это делает электробус удобным для каждого пассажира", – подчеркнул Собянин. – "А обслуживание машин по контрактам жизненного цикла дает городу уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и производит надежный и безопасный транспорт".

17 августа на улицы Москвы вышел юбилейный 700-й электробус. Он входит в партию машин, приобретенных на средства, поступившие в бюджет города от размещения "зеленых" облигаций.

Мэр Москвы заявил, что до конца года в парк Мосгортранса поступит еще 300 электробусов. Из них 200 машин – московской сборки.

Ранее руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что к 2025 году на городских маршрутах Москвы будут только электробусы. Юбилейный пятидесятый маршрут электробуса в столице запустили в июле.