Собянин рассказал о развитии электротранспорта в Москве

09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На улицы столицы вышел 700-й электробус, рассказал Сергей Собянин на своем официальном сайте.
"Всего за 3 года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже – 150, в Берлине – 200, в Амстердаме – 211", – написал мэр.
Собянин напомнил, что московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За минувшие три года они прошли более 40 миллионов километров.
"Электробусы московской сборки – одни из самых современных в мире. Экологичный, низкопольный, укомплектован спутниковой навигацией, USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем – все это делает электробус удобным для каждого пассажира", – подчеркнул Собянин. – "А обслуживание машин по контрактам жизненного цикла дает городу уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и производит надежный и безопасный транспорт".
17 августа на улицы Москвы вышел юбилейный 700-й электробус. Он входит в партию машин, приобретенных на средства, поступившие в бюджет города от размещения "зеленых" облигаций.
Мэр Москвы заявил, что до конца года в парк Мосгортранса поступит еще 300 электробусов. Из них 200 машин – московской сборки.
Ранее руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что к 2025 году на городских маршрутах Москвы будут только электробусы. Юбилейный пятидесятый маршрут электробуса в столице запустили в июле.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: