В Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что все больше и больше столичных депо становятся самыми молодыми парками в Европе.

"В 2014 году на маршруты вышли первые полностью низкопольные вагоны, с тех пор трамвайный парк Москвы обновился на 80 процентов – сейчас у нас более 500 таких трамваев. Планируем, что в 2023 году в Москве будут работать только новые вагоны", – рассказал Ликсутов.

Низкий пол облегчает поездки для пожилых людей и маломобильных граждан. Вагоны нового поколения оборудованы всем необходимым, что позволит сделать дорогу максимально комфортной. В них установлены медиаэкраны, USB-порты и разъемы USB Type-C для зарядки гаджетов. Кроме того, во всех вагонах встроена система климат-контроля.

Ранее сообщалось, что 40 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов от ПК "Транспортные системы" прибыли в Краснопресненское депо раньше срока. Новые трамваи заменили устаревшие модели на севере и северо-западе столицы, выйдя на маршруты почти на 3 месяца раньше, чем планировалось.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что всего в текущем году в столицу поступит более сотни вагонов.