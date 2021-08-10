В Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном Дептрансе рассказали об обновлении трамвайного парка. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что все больше и больше столичных депо становятся самыми молодыми парками в Европе.
"В 2014 году на маршруты вышли первые полностью низкопольные вагоны, с тех пор трамвайный парк Москвы обновился на 80 процентов – сейчас у нас более 500 таких трамваев. Планируем, что в 2023 году в Москве будут работать только новые вагоны", – рассказал Ликсутов.
Низкий пол облегчает поездки для пожилых людей и маломобильных граждан. Вагоны нового поколения оборудованы всем необходимым, что позволит сделать дорогу максимально комфортной. В них установлены медиаэкраны, USB-порты и разъемы USB Type-C для зарядки гаджетов. Кроме того, во всех вагонах встроена система климат-контроля.
Ранее сообщалось, что 40 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов от ПК "Транспортные системы" прибыли в Краснопресненское депо раньше срока. Новые трамваи заменили устаревшие модели на севере и северо-западе столицы, выйдя на маршруты почти на 3 месяца раньше, чем планировалось.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что всего в текущем году в столицу поступит более сотни вагонов.
"Это наш город": столичный парк трамваев полностью обновят в течение трех лет
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