Баженов прокомментировал планы по развитию транспортной инфраструктуры Москвы

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После сообщения Сергея Собянина о подробностях строительства Большой кольцевой линии и создания инфраструктуры для МЦД тележурналист и лидер Общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал дальнейшие планы по развитию транспорта в столице.

По словам Баженова, удобный и экологичный общественный транспорт должен быть главной составляющей комфортного города.

"Развитие Большой кольцевой линии и центральных диаметров позволит снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик", – считает журналист.

Также он отметил, что сегодня в столице появляется еще больше экологичных электробусов и новых комфортабельных вагонов метро. Быстро развивается инфраструктура для электротранспорта. К 2023 году в Москве планируют создать 600 зарядных станций.

Баженов уверен, что развитие общественного транспорта особенно важно для москвичей, проживающих в отдаленных районах города. Каждый день им приходится тратить на дорогу по несколько часов туда и обратно.

Ранее тележурналист поддержал тему сохранения окружающей среды и лесовосстановления в повестке Восточного экономического форума – 2021. По его словам, тема системного подхода к сохранению и восстановлению лесов становится вдвойне актуальной для нашей страны в связи с намерением европейских стран внедрить углеродный налог.