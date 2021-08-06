Баженов прокомментировал планы по развитию транспортной инфраструктуры Москвы

Фото: Максим Манюров
После сообщения Сергея Собянина о подробностях строительства Большой кольцевой линии и создания инфраструктуры для МЦД тележурналист и лидер Общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал дальнейшие планы по развитию транспорта в столице.
По словам Баженова, удобный и экологичный общественный транспорт должен быть главной составляющей комфортного города.
"Развитие Большой кольцевой линии и центральных диаметров позволит снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик", – считает журналист.
Также он отметил, что сегодня в столице появляется еще больше экологичных электробусов и новых комфортабельных вагонов метро. Быстро развивается инфраструктура для электротранспорта. К 2023 году в Москве планируют создать 600 зарядных станций.
Баженов уверен, что развитие общественного транспорта особенно важно для москвичей, проживающих в отдаленных районах города. Каждый день им приходится тратить на дорогу по несколько часов туда и обратно.
Ранее тележурналист поддержал тему сохранения окружающей среды и лесовосстановления в повестке Восточного экономического форума – 2021. По его словам, тема системного подхода к сохранению и восстановлению лесов становится вдвойне актуальной для нашей страны в связи с намерением европейских стран внедрить углеродный налог.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: