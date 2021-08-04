Журналист Баженов предупредил россиян об опасности новой схемы кибермошенничества

12:21
Фото: Максим Манюров
Журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов предупредил россиян об опасности "выгодных" предложений из социальных сетей. Сообщения о призах и подарках, победах в розыгрышах и конкурсах, поступающие в соцсетях или на электронную почту, могут оказаться обманом.
Баженов рассказал, что в последнее время участились случаи кибермошенничества, связанного с розыгрышем призов.
"Если человек клюнет на удочку и перейдет по ссылке, то попадет на мошеннический сайт с сообщением о призовом фонде, например, в 100 тысяч долларов. Далее потенциальной жертве с помощью мессенджера сообщают о выигрыше заманчивого приза, который составляет до 10 тысяч долларов. После "выигрыша" жертве предлагают конвертировать доллары в рубли, так как в валюте переводы между гражданами России запрещены. Для этого якобы требуется заплатить небольшую комиссию", – отметил журналист.
Тимофей Баженов подчеркнул, что законные лотереи и розыгрыши в соцсетях встречаются. Но призы в них более скромные, а оплата взносов за участие не требуется: все расходы на себя берут инициаторы лотереи. Предложениями же об оплате расходов, по словам журналиста, грешат только мошенники. Чтобы обезопасить себя, необходимо проверять информацию о выигрышах на официальных сайтах компаний, а также избегать переходов по сомнительным ссылкам.
Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал Москве 24, как обезопасить себя от телефонных мошенников, записывающих разговор.
За 2020 год россияне потеряли 10 миллиардов рублей из-за кибермошенников
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