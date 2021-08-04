Журналист Баженов предупредил россиян об опасности новой схемы кибермошенничества

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Журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов предупредил россиян об опасности "выгодных" предложений из социальных сетей. Сообщения о призах и подарках, победах в розыгрышах и конкурсах, поступающие в соцсетях или на электронную почту, могут оказаться обманом.

Баженов рассказал, что в последнее время участились случаи кибермошенничества, связанного с розыгрышем призов.

"Если человек клюнет на удочку и перейдет по ссылке, то попадет на мошеннический сайт с сообщением о призовом фонде, например, в 100 тысяч долларов. Далее потенциальной жертве с помощью мессенджера сообщают о выигрыше заманчивого приза, который составляет до 10 тысяч долларов. После "выигрыша" жертве предлагают конвертировать доллары в рубли, так как в валюте переводы между гражданами России запрещены. Для этого якобы требуется заплатить небольшую комиссию", – отметил журналист.

Тимофей Баженов подчеркнул, что законные лотереи и розыгрыши в соцсетях встречаются. Но призы в них более скромные, а оплата взносов за участие не требуется: все расходы на себя берут инициаторы лотереи. Предложениями же об оплате расходов, по словам журналиста, грешат только мошенники. Чтобы обезопасить себя, необходимо проверять информацию о выигрышах на официальных сайтах компаний, а также избегать переходов по сомнительным ссылкам.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал Москве 24, как обезопасить себя от телефонных мошенников, записывающих разговор.