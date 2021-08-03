Эксперт рассказал, как обезопасить себя от записывающих разговор мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с Москвой 24 дал советы, как обороняться от записывающих разговор телефонных мошенников.

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что телефонные мошенники нашли способ шантажировать троллящих их россиян. По ее словам, преступники в момент беседы записывают голос жертвы и затем монтируют его. Позже в мессенджер мошенники присылают смонтированную запись якобы телефонного разговора, которая своим сюжетом может скомпрометировать человека и создать массу неприятностей.

Вместе с аудио жертве присылают требование отправить деньги на указанный счет, говорит Лазарева. В противном случае преступники грозят разослать аудио родственникам и знакомым, предупреждает она.

По словам Масаловича, понять, ведется ли запись телефонного разговора со стороны мошенника, невозможно.





Андрей Масалович специалист по кибербезопасности Идет ли запись разговора со стороны собеседника, вы определить не сможете. Поэтому всегда считайте, что вас сейчас записывают. Просто помните об этом, чтобы не говорить лишнего. В любой ситуации вас могут подловить.

"В современных устройствах технической возможности понять, что разговор фиксируется, нет", – указывает Масалович.

Он добавил, что на сегодняшний день не существует программ, которые препятствовали бы записи телефонных разговоров со стороны звонящего. Однако качество аудиозаписи можно ухудшить вручную, советует эксперт.

"К примеру, сделать так, чтобы во время разговора на записи было ритмическое тиканье. Скажем, поднесенные к динамику наручные часы. Тогда любую попытку смонтировать запись нарушит ритм тиканья. Будет слышно, где монтировали разговор, благодаря чему это всегда можно будет доказать", – рассказал Масалович.

Самый простой совет с учетом возможной записи телефонного разговора – не вести бесед с мошенниками, обращает внимание собеседник Москвы 24.





Андрей Масалович специалист по кибербезопасности Никто сейчас по телефону не звонит по серьезным делам из госорганизаций или банков. А если звонит, то это всегда можно тут же перепроверить, перезвонив или придя в отделение. Поэтому нет ситуаций, при которых разговор нужно продолжать.

"Еще один совет – никогда никак не вступайте ни в какие в переговоры с вымогателями. Никаких плохих последствий для вас не будет, чем бы они ни пугали", – говорит специалист по кибербезопасности.

Если жертва все же попала в ситуацию, когда ее разговор с мошенниками был смонтирован и записан, можно обратиться в управление "К" МВД России, которое отвечает за расследование компьютерных преступлений. Кроме того, необходимо написать заявление о вымогательстве, сказал Масалович.





Андрей Масалович специалист по кибербезопасности К заявлению можно приложить смонтированную мошенниками запись. Благо они сами вам прислали доказательную базу своих действий.

"Можно даже выложить это аудио в своей социальной сети, чтобы все знакомые его услышали. Так они узнают, как научились работать преступники. Народ пообсуждает, похихикает и забудет. Второй раз на это уже никто внимания не обратит", – резюмировал Масалович.

Ранее российские программисты создали приложение, которое распознает мошенников в начале телефонного разговора и предупреждает об этом владельца смартфона. Программа анализирует звонки с помощью искусственного интеллекта.

