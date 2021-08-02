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Происшествия

10:03

В МВД рассказали о росте числа преступлений в Сети

происшествия

Фото: depositphotos/dedivan1923

Министерство внутренних дел РФ представило статистику по итогам шести месяцев 2021 года по числу преступлений, совершенных в интернете. Об этом сообщает RT.

По данным ведомства, в сравнении с 2020 годом отмечен рост числа подобных правонарушений.

"Зарегистрировано 271,1 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – объяснили в МВД.

Порядка 57% правонарушений в Сети оцениваются как тяжкие и особо тяжкие. Наибольший прирост преступлений в Сети отмечается в Чечне и Дагестане (176,9 и 141,2% соответственно). В Псковской и Ивановской областях процент подобных нарушений снизился (на 20,8 и 18,8% соответственно).

Руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева ранее дала советы о том, как обезопасить детей в Сети. Им необходимо объяснять, что нельзя общаться с неизвестными, а также разглашать личную информацию или соглашаться на незаконные действия.

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