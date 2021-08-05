Баженов рассказал о старте регистрации на онлайн-голосование за депутатов Госдумы

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С 17 по 19 сентября пройдут выборы нового состава нижней палаты российского парламента. У москвичей будет возможность проголосовать удаленно.
Тележурналист Тимофей Баженов считает, что возможность удаленного формата – положительная сторона голосования. Горожане смогут остаться дома в условиях COVID-19. Также данный формат займет гораздо меньше времени, чем посещение избирательного участка.
"Современные технологии позволяют не тратить часы на путь до избирательного участка и отстаивание очередей. Достаточно заранее зарегистрироваться на сайте mos.ru и в назначенный день сделать свой выбор. Система голосования проста, и с ней может справиться даже человек с минимальными навыками пользования новыми технологиями. Кроме того, в условиях распространения коронавируса именно дистанционное голосование становится наиболее безопасным способом исполнить свой гражданский долг", – заявил журналист.
Чтобы подтвердить личность и решение голосовать удаленно, необходимо будет ввести код из СМС-сообщения. Позже заявку отправят в Центральную избирательную комиссию для проверки. Письмо с результатом придет на электронную почту и в сообщения в личном кабинете на mos.ru.
Отмечается, что заявки на дистанционное участие в выборах будут принимать до 13 сентября включительно. Проголосовать смогут совершеннолетние дееспособные горожане.
Ранее стало известно, что жители семи регионов России смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Среди них – Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области.
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