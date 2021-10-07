На улицах Москвы начал курсировать 800-й электробус

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На улицы столицы вышел 800-й электробус. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Это 200-й экоавтобус, который приобрели на средства от "зеленых" облигаций. Новый электробус запустят на маршруте № 351, который проходит по Варшавскому шоссе через Новоданиловскую и Нагатинскую набережные, связывая станции метро "Нагатинская" и "Коломенская".

"Первые электробусы появились в Москве в сентябре 2018 года. За это время наш электробусный парк стал крупнейшим среди европейских столиц. Сегодня в Москве уже 800 экоавтобусов. Мы продолжаем и дальше активно развивать и поддерживать экологичный наземный городской транспорт, поэтому с этого года столица закупает только электробусы", – отметил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В августе сообщалось, что Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла, которые предусматривают долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика.

