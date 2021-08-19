Столица закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), которые предусматривают долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, электробусы по КЖЦ закупаются с 2018 года. За это время было заключено семь таких контрактов на общую сумму 60,6 миллиарда рублей.

"В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Совокупная цена договоров превышает 24 миллиардов рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что КЖЦ позволяют обеспечить бесперебойную работу наземного городского транспорта и исключают возникновение технических неисправностей на линиях.



"Такие сервисные контракты дают городу уверенность в том, что производитель понимает свою ответственность и производит транспорт для ежедневных перевозок жителей и гостей столицы", – Ликсутов.

17 августа на улицы Москвы вышел юбилейный, 700-й электробус. Он входит в партию машин, приобретенных на средства, поступившие в бюджет города от размещения "зеленых" облигаций.

Сергей Собянин заявил, что до конца года в парк Мосгортранса поступит еще 300 электробусов. Из них 200 машин – московской сборки.

Ранее руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что к 2025 году на городских маршрутах Москвы будут только электробусы. Юбилейный, 50-й маршрут электробуса в столице запустили в июле.

