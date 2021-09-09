Первая зарядная станция для электромобилей заработала в Южном Тушине

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первая зарядная станция для электромобилей заработала в тестовом режиме в столичном районе Южное Тушино. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На бульваре Яна Райниса, дом 1 в тестовом режиме мы запустили первую быструю зарядную станцию для электромобилей – прямо ко Всемирному дню электротранспорта!" – отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что подзарядка от новой станции занимает до 20 минут. Она обладает мощностью 50 киловатт и имеет два разъема – европейского и американского типа.

Подключиться к станции, забронировать ее или узнать о статусе возможно при помощи приложения "Московский транспорт". В Дептрансе уточнили, что зарядная сессия является бесплатной для пользователей.

Новая станция установлена в рамках проекта "Энергия Москвы".

"Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина до конца года в городе появится не менее 50 быстрых зарядных станций. Мы установим их в местах, где пользоваться ими будет удобнее всего: у продуктовых магазинов и кафе, в центре и возле жилых домов", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, дающий право электрокарам ездить по полосе для общественного транспорта. По его мнению, это будет стимулировать водителей приобретать данный вид машин.