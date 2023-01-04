Более 90 км рельсов заменили в метро Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В прошлом году специалисты заменили в столичном метро свыше 90 километров рельсов, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"За прошедший год мы достигли всех плановых показателей: заменили больше 90 километров рельсов, отремонтировали больше 130 эскалаторов, провели другие работы. В следующем году обновление инфраструктуры продолжится", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Дептрансе уточнили, что также в метрополитене заменили более 21 тысячи шпал, модернизировали 16 вентиляционных шахт, обновили свыше 200 километров кабеля, установили 41 навес.

Как отмечается, работы в основном проводились в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москву поступят 50 современных трамваев российского производства. Новые низкопольные вагоны будут оборудованы кондиционерами и другими пассажирскими сервисами для комфортного и безопасного проезда.

Вагоны специально разработали для передвижения в Москве. В трехсекционных трамваях установили 70 мест для сидения, а в односекционных – 40 мест.



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