Москва подобрала участки для перебазирования объектов в связи с возведением завода "Крост"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для перебазирования объектов в связи с возведением завода "Крост" в районе Крюково Зеленограда подобраны альтернативные земельные участки. Соответствующее решение приняла рабочая группа градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы по вопросам градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Уточняется, что заводу предоставят участки площадью 36,3 гектара вдоль улицы Середниковской. Там появится производственный комплекс по выпуску строительной продукции.

"Строительство нового завода позволит обеспечить динамичное развитие и создать новые рабочие места в районе Крюково. В связи с этим город подобрал новые участки для перебазирования некоторых объектов", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что после внесения изменений в ПЗЗ на новом земельном участке площадью 1,64 гектара можно будет возвести здания для правоохранительных подразделений.

"Еще два участка предложены для перебазирования некапитальных объектов – на участке площадью 0,607 гектара будет организована штрафстоянка ЦОДД, а на участке площадью 1,063 гектара – объекты ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО", – пояснила Пятова.

Как рассказал гендиректор концерна "Крост" Алексей Добашин, в настоящее время специалисты проектируют производственный комплекс.

"В будущем здесь появится полноценный промышленно-строительный кластер с высокотехнологичными лабораториями", – отметил он.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва без торгов передаст инвесторам в аренду два участка общей площадью 7,8 гектара для реализации масштабных инвестиционных проектов – строительства заводов по производству стройматериалов и кормов для животных.

По его словам, инвестиции в создание производственного комплекса по изготовлению импортозамещающих стройматериалов составят 900 миллионов рублей.

А производство кормов для питомцев будет построено на юго-западе Москвы. Компания-инвестор занимается консервированием и переработкой мяса для животных.

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