Офис с кафе планируют возвести на Нагорной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Офисное здание с кафе площадью 1,5 тысячи квадратных метров планируют построить на Нагорной улице в столичном районе Котловка, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Город на этом участке предлагает построить небольшое здание высотой до 15 метров или 3 этажей. В самом здании мы предполагаем размещение офисов, а также кафе. Так в районе появится новое место приложения труда, а также точка общественного питания, которые разнообразят городскую среду", – объяснила Княжевская.

По ее словам, более подробный проект начнут разрабатывать на следующих этапах реализации. Инвестора, который будет заниматься строительством, определят в рамках торгов.

До этого говорилось, что в Обручевском районе столицы возведут 61,5 тысячи квадратных метров недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий. В частности, новые объекты построят на улице Обручева, владениях 23-25А. Там появится общественно-деловая застройка, включая детский сад на 275 воспитанников и школу на 1 000 мест.

Ранее стало известно, что по программе КРТ реорганизуют три участка бывшей промзоны Огородный проезд. Там построят свыше 192 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости, в том числе ФОК, гостиницу, базу коммунальных служб и скалолазный центр.