Более 60 тысяч квадратных метров недвижимости построят в Обручевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Обручевском районе столицы возведут 61,5 тысячи квадратных метров недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В частности, новые объекты построят на улице Обручева, владениях 23-25А. Там появится общественно-деловая застройка, включая детский сад на 275 воспитанников и школу на 1 000 мест. Общая площадь реорганизуемой территории составит 9,31 гектара. Проект должны реализовать за четыре года.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, на неэффективно используемой территории в Обручевском районе между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова сейчас находятся автомойки и автобаза.

Он сообщил, что, помимо офисов, магазинов, отделений банков и образовательных учреждений, здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром площадью свыше 9 тысяч "квадратов". Гаман подчеркнул, что благодаря реорганизации участка город получит более тысячи новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что по программе КРТ реорганизуют три участка бывшей промзоны Огородный проезд. Там построят свыше 192 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости, в том числе ФОК, гостиницу, базу коммунальных служб и скалолазный центр.

