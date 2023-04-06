Более 458 тысяч квадратных метров офисов возведут в Москве по девяти проектам КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 458 тысяч квадратных метров офисов возведут инвесторы в Москве в рамках реализации девяти проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, всего планируется построить около двух миллионов квадратных метров нежилой недвижимости.

"Создание современных деловых пространств станет еще одним фактором развития городской среды. Всего благодаря реализации этих проектов комплексного развития территорий в городе появится около 43 тысяч рабочих мест", – добавил он.

Проекты, направленные на развитие городских районов, реализуют на следующих территориях:

двух участках бывшей промзоны Коровино;

участках бывших промзон Алтуфьевское шоссе, Братцево, Теплый Стан и Автомоторная;

неэффективно используемой территории в Коптеве;

заброшенной стройке в районе Тропарево-Никулино;

заброшенном участке с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на этих территориях появятся пять школ и шесть детских садов, четыре спорткомплекса, а также кафе, магазины, отделения банков и другие объекты общественно-деловой застройки.

Ранее сообщалось, что более миллиона квадратных метров недвижимости построят в Северо-Восточном административном округе Москвы по программе комплексного развития территорий. Один из участков находится в районе Отрадное. Реализацией проекта занимается инвестор в бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе на площади 29,17 гектара.

В районах Бабушкинском и Ярославском казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и Московский фонд реновации жилой застройки занимаются реорганизацией территорий в бывших промзонах Свиблово и Северянин площадью 23,45 и 7,18 гектара.



Собянин: по проектам КРТ в 10 округах Москвы появятся новые бассейны и спорткомплексы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!