Три участка бывшей промзоны Огородный проезд реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Три участка бывшей промзоны Огородный проезд в Бутырском районе на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Три участка бывшей промзоны Огородный проезд на северо-востоке Москвы ждет комплексное развитие. По проекту здесь планируется возвести свыше 192 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Участки располагаются в пешей доступности от станции столичного метрополитена "Бутырская". Сейчас территория занята складами. Ее площадь составляет порядка 44 гектаров.

В проект планируют инвестировать около 30 миллиардов рублей. При этом после его реализации городской бюджет будет ежегодно пополняться на 1,2 миллиарда рублей, а москвичи получат 2,7 тысячи новых рабочих мест.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что вместе с общественно-деловой недвижимостью на участках возведут 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также ФОК, гостиницу, базу коммунальных служб и скалолазный центр.

Помимо этого, в Бутырском районе также реорганизуют территорию по адресу улица Милашенкова, владение 2. Общая площадь территории составляет 2,68 гектара. Сейчас площадка используется для парковки и ремонта автомобилей.

