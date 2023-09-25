"Мой район. Навигатор": новый парк создали в пойме реки Жужа

На юге столицы появился новый парк. Его организовали в пойме реки Жужа. Благоустройство началось в январе, за это время заросли и склады с мусором превратились в уникальное пространство с детскими и спортивными площадками и прогулочными маршрутами.

Особое внимание в парке уделили спорту. Там есть несколько площадок, в том числе футбольная и баскетбольные, а также пространство для игры в настольный теннис. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".