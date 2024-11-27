Две ламы поселились в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Две ламы поселились в отдельном вольере национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщила Агентству "Москва" пресс-служба учреждения.

Представители парка рассказали, что ламы хорошо перенесли дорогу. До переезда самка и самец прошли ветеринарный контроль и были вакцинированы, а сейчас их состояние оценивается как нормальное.

Животных, по информации пресс-службы, поселили рядом с альпакой Златой.

"Теперь можно одновременно наблюдать за поведением представителей верблюдовых и их взаимодействием. А экскурсовод расскажет об их привычках и биологических особенностях", – отметили в "Лосином острове".

Ламы, как сообщили в пресс-службе, уже свободно перемещаются по вольеру и изучают территорию. Сотрудники национального парка уже назвали самку Алисой.

20 ноября в национальном парке "Лосиный остров" впервые поселили трехлетнюю самку альпаки. Перед приездом она прошла необходимые карантинные мероприятия, в том числе вакцинацию и ветеринарный клинический осмотр. Переезд животное перенесло хорошо.

Пока животное будет жить одно, однако уже есть планы по увеличению количества альпак в парке. Например, в вольере уже установили две удобные кормушки, которые в будущем предотвратят любые внутривидовые конфликтные ситуации. Также заготовлен различный корм, включающий в себя овес, кукурузу, ветки и сено, еще специалисты установили домик-навес для укрытия в непогоду.

