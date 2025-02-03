Редкого саранчового скворца заметили в Жуковском

Фото: телеграм-канал "ГородОК Жуковский Раменское"

Саранчовый скворец замечен в городском округе Жуковский в Подмосковье. О редкой птице сообщается на портале министерства экологии и природопользования Московской области.

"Бердвотчеры, отслеживающие редких птиц Подмосковья, сделали очередное интересное наблюдение. Как сообщили в Союзе охраны птиц России, в городском округе Жуковский они сфотографировали обыкновенную майну, или саранчового скворца – птицу семейства скворцовых, которая в обычных условиях не обитает в Московской области", – говорится в публикации.

В природе эта птица питается саранчой. Ареал ее обитания постоянно расширяется. В XX веке саранчовые скворцы стали самыми распространенными птицами в Средней Азии.

Многие любители пернатых отмечают красивую расцветку этого вида. Кроме того, эти птицы могут подражать различным звукам.

Между тем 157 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, обнаружили специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды на столичных природных территориях в 2024 году.

Среди них – 10 видов млекопитающих, включая зайца-русака, бобра обыкновенного и куницу лесную, а также 74 вида птиц. Это, например, клинтух, сапсан, малая выпь, болотный лунь и черношейная поганка. Были отмечены и редкие виды пресмыкающихся, земноводных, рыб, моллюсков и насекомых.

