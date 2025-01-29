29 января, 12:02Город
Самая маленькая птица России замечена в Москве
Фото: телеграм-канал "К лесу передом"
В национальном парке "Лосиный остров" обнаружена самая маленькая птица России – желтоголовый королек, сообщает телеграм-канал департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Аборигенный для Москвы вид, на зимовку не улетает. Только в годы, когда корма недостаточно, может перемещаться в более южные регионы", – отмечается в сообщении.
Вес птицы составляет около 5 граммов, а длина тела не превышает 10 сантиметров. Из-за малого размера и быстрого обмена веществ королек вынужден постоянно искать корм – мелких беспозвоночных и их личинок. Его название произошло от ярко-желтых перышек, которые приподнимаются, когда птица тревожится.
"Вид занесен в Надзорный список Красной книги Москвы", – заключили в пресс-службе департамента.
Ранее кряква впервые вошла в топ-3 наиболее часто встречающихся зимой видов птиц в Московской области. Уточнялось, что она вытеснила с третьей позиции снегиря. На втором месте оказалась лазоревка, а на первом – большая синица.
Около семи видов перелетных птиц остались на зиму в Москве и Подмосковье