Самая маленькая птица России замечена в Москве

Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

В национальном парке "Лосиный остров" обнаружена самая маленькая птица России – желтоголовый королек, сообщает телеграм-канал департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Аборигенный для Москвы вид, на зимовку не улетает. Только в годы, когда корма недостаточно, может перемещаться в более южные регионы", – отмечается в сообщении.

Вес птицы составляет около 5 граммов, а длина тела не превышает 10 сантиметров. Из-за малого размера и быстрого обмена веществ королек вынужден постоянно искать корм – мелких беспозвоночных и их личинок. Его название произошло от ярко-желтых перышек, которые приподнимаются, когда птица тревожится.



"Вид занесен в Надзорный список Красной книги Москвы", – заключили в пресс-службе департамента.

Ранее кряква впервые вошла в топ-3 наиболее часто встречающихся зимой видов птиц в Московской области. Уточнялось, что она вытеснила с третьей позиции снегиря. На втором месте оказалась лазоревка, а на первом – большая синица.

