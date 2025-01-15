Кряква вошла в тройку часто встречающихся зимующих птиц Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среди трех наиболее часто встречающихся видов птиц в Московской области зимой впервые оказалась кряква. Об этом пресс-служба министерства экологии и природопользования региона сообщила на своем сайте.

По данным ведомства, Москва и Подмосковье упрочили лидерство по наблюдению зимующих птиц "Российская зима 2024–2025". Сейчас "в копилке бервотчеров" более 6,8 тысячи наблюдений. Далее со значительным отрывом расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Пермский край.

В топе-3 зимующих птиц Московской области впервые оказалась кряква, вытеснив с третьего места снегиря. На первом месте остается большая синица, на втором – лазоревка, рассказали в пресс-службе.

Также в декабре 2024 года в Подмосковье встречались синехвостка, обыкновенный зимородок, лысуха, камышница, обыкновенный турпан и другие пернатые.

Тем временем в столице животные не выйдут из спячки раньше срока на фоне теплой зимы. По словам специалистов, таяния снега и тепла недостаточно для прерывания спячки. Так как земля не прогрелась до нужной температуры, биоритмы животных остаются зимними.