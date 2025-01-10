Департамент природопользования опроверг появление "пьяных" свиристелей в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Свиристели могут лежать на земле неподвижно из-за потери сознания от переедания холодных ягод, объяснили представители департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о якобы "пьяных" птицах, которые питались забродившей из-за потепления рябиной.

"Свиристели едят много и жадно: они перелетают с дерева на дерево и не покидают территорию, пока ягоды полностью не закончатся", – отметили в сообщении.

Из-за этого их зоб, часть пищевода для запасания еды, забивается холодными ягодами, что нарушает кровоснабжение мозга. Это и является причиной потери сознания птицы. Кроме того, они стайные животные, питаются группами, поэтому и возникает эффект якобы массового отравления, который начинают замечать все прохожие.

При этом массового прилета свиристелей в Москву пока не зафиксировано, так как это обычно происходит при истощении кормовой базы в более северных регионах. В зависимости от погодных условий экологи спрогнозировали их появление в конце января – начале февраля.

Ранее эксперты рассказывали, что свиристель появляется в Москве в период миграций – с октября по апрель или май. Птица не всегда зимует в городе, обычно это происходит в случае большого урожая рябины. Отличить ее можно по крупному хохолку, серовато-розовой окраске взрослых особей, черной полоске через глаз, а также желтой полосе по краю черного хвоста.

