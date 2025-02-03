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03 февраля, 13:30

Политика

Илон Маск обвинил USAID в финансировании биологического оружия

Илон Маск обвинил USAID в финансировании биологического оружия

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) является преступной организацией и обвинил его в финансировании исследований по созданию биологического оружия, в том числе пандемии COVID-19.

Маск написал в соцсетях, что USAID использует налоги американцев для "разработки биологического оружия" и добавил, что пришло время ликвидировать агентство.

Сразу после заявления Маска в Сети разгорелась активная дискуссия. Агентство США по международному развитию давно является объектом критики, особенно в России, где его деятельность была запрещена еще в 2012 году.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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