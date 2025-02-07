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Президент США Дональд Трамп хочет забрать у России ценные природные ресурсы, а затем превратить Украину в колонию, заявил каирский исследователь экономики Ахмед Адель. Своим мнением он поделился в статье для InfoBRICS.

Эксперт обратил внимание, что большинство редких природных ресурсов, которые вызывают интерес США, находятся на российской территории, а не на Украине. По словам автора статьи, это признали в том числе украинские СМИ, которые пришли к этому выводу, когда Трамп потребовал ресурсы в обмен на помощь киевскому режиму.

"Украинцы сразу согласились на его сделку по той простой причине, что им нужно отказаться от того, чего у них нет: большинство месторождений находятся под контролем России", – подчеркнул обозреватель.

Вместе с тем он отметил, что предложение американского лидера об отмене ресурсы на помощь могло стать попыткой сделать из Украины колонию.

По данным СМИ, поставки со стороны Штатов на Украину были возобновлены в выходные дни, 1–2 февраля. Однако анонимные источники заявляли, что администрация Трампа изначально рассматривала возможность полного прекращения поставок.

Позже республиканец предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сделку, в соответствии с которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким путем Трамп надеется получить компенсацию за вложение в Украину почти 300 миллиардов долларов. Политик также обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.

На Украине, в свою очередь, выразили готовность к подписанию соглашения с США в контексте заявления Трампа. По словам высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве считают хорошей новостью интерес американского лидера к ресурсам Украины.