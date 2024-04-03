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03 апреля, 14:45

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Москвичам рассказали, как преобразится Кадашевская набережная

Москвичам рассказали, как преобразится Кадашевская набережная

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По словам генерального директора проектной организации Марты Кузнецовой, на Кадашевской набережной расширят прогулочные тротуары, модернизируют освещение и покрытие дорожек, высадят боле 100 деревьев и кустарников.

Кроме того, специалистам предстоит убрать под землю более 2,3 километра кабелей, установить свыше 60 новых скамеек и около 70 урн. Также для любителей велосипедных прогулок обустроят больше 50 велопарковок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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