Взрослые и детские поликлиники работают по измененному графику в длинные выходные

Взрослые поликлиники в пятницу и субботу, 10–11 мая, принимают пациентов с 09:00 до 18:00, а в воскресенье, 12 мая, – с 09:00 до 16:00. Детские отделения 10–11 мая работают до 15:00.

Что касается работы парковок, то 10–11 мая оставить машину можно бесплатно на всех улицах Москвы. Такая возможность будет и 12 мая, за исключением улиц, включенных в зоны повышенных тарифов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.