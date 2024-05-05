Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:30

Новости

Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

Новости часа: более 80 археологических находок с Пречистенки передадут в музеи

Сергей Собянин рассказал об уникальных археологических находках с Пречистенки

Тысячи верующих поучаствовали в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Новости часа: пищевой и строительный кластеры появятся в поселении Щаповское

Новости часа: новые заводы появятся в Москве в рамках программы "1 рубль за год"

Новости часа: два производственных кластера появятся в ТиНАО

Новости часа: Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути

Сергей Собянин назвал инновационные кластеры, которые создадут в ТиНАО

К системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, это пилотный проект, благодаря которому врачи федеральных стационаров, расположенных в столице, смогут получать доступ к электронным медкартам москвичей, где содержатся данные о приемах в поликлиниках, выписные эпикризы стационаров и результаты исследований.

К ЕМИАС подключили уже пять медучреждений Минздрава России. Работе в системе обучено более 4 тысяч пользователей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика