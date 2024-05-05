Собянин: к системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник

К системе ЕМИАС планируется подключить несколько федеральных клиник. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, это пилотный проект, благодаря которому врачи федеральных стационаров, расположенных в столице, смогут получать доступ к электронным медкартам москвичей, где содержатся данные о приемах в поликлиниках, выписные эпикризы стационаров и результаты исследований.

К ЕМИАС подключили уже пять медучреждений Минздрава России. Работе в системе обучено более 4 тысяч пользователей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.