50 тыс единиц медоборудования закупили для московских поликлиник за пять лет

За последние пять лет для столичных поликлиник было закуплено 50 тысяч единиц медицинской техники, в том числе аппараты УЗИ, маммографы, рентген-аппараты, а также оборудование для функциональной диагностики.

Кроме того, медучреждения постепенно избавляют от бумажного документооборота и переводят на цифровую среду ЕМИАС. На данный момент в нее перенесено около 22 миллионов медицинских карт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.