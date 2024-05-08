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Новости

08 мая, 12:30

Город

50 тыс единиц медоборудования закупили для московских поликлиник за пять лет

50 тыс единиц медоборудования закупили для московских поликлиник за пять лет

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Новости часа: пять медучреждений Минздрава подключились к ЕМИАС

За последние пять лет для столичных поликлиник было закуплено 50 тысяч единиц медицинской техники, в том числе аппараты УЗИ, маммографы, рентген-аппараты, а также оборудование для функциональной диагностики.

Кроме того, медучреждения постепенно избавляют от бумажного документооборота и переводят на цифровую среду ЕМИАС. На данный момент в нее перенесено около 22 миллионов медицинских карт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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