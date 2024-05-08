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08 мая, 13:15

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Столичные поликлиники изменят график работы в майские праздники

Столичные поликлиники изменят график работы в майские праздники

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В связи с наступлением праздничных выходных 10 и 11 мая взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00, а 9 и 12 мая они закроются на два часа раньше. Детские поликлиники будут открыты 10 и 11 мая с 09:00 до 15:00.

Изменения коснулись и офисов госуслуг. Так, они не будут принимать посетителей 9 мая, а 10 и 11 мая будут работать в обычном режиме. Также в День Победы будут закрыты и отделения Почты России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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