Собянин: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

В столице продолжится внедрение искусственного интеллекта в медпрактику, а также будет увеличиваться объем специализированной и высокотехнологичной помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что одним из приоритетов развития столичного здравоохранения в ближайшей перспективе является повышение качества медицинской помощи онкологическим больным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.