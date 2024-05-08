Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 19:30

Новости

Собянин: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Собянин: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Мэр Москвы и Патриарх Кирилл поздравили горожан с праздником Пасхи

Новости часа: Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: 6 тыс куличей и кексов продали на площадках фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Новости часа: Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В столице продолжится внедрение искусственного интеллекта в медпрактику, а также будет увеличиваться объем специализированной и высокотехнологичной помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что одним из приоритетов развития столичного здравоохранения в ближайшей перспективе является повышение качества медицинской помощи онкологическим больным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика