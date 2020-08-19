"Откройте, Давид": Лео Бокерия

"Убийца номер один – сердечно-сосудистые заболевания, и я оказался в эпицентре этой проблемы". Давид Виннер провел день с кардиохирургом, академиком РАН и общественным деятелем Лео Бокерия.

Как продлить себе жизнь и сделать ее более яркой? Что не стоит хранить в своем холодильнике и сколько нужно ежедневно гулять? Как качественно изменилась медицина за последние годы, почему люди продолжают считать, что лучше делать операции на сердце за границей? Как любовь влияет на здоровье?

Об этом – смотрите в новом выпуске "Откройте, Давид".





