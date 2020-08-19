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19 августа, 22:00

Общество

"Откройте, Давид": Лео Бокерия

"Откройте, Давид": Лео Бокерия

Посетителям форума "Армия-2023" расскажут об устройстве самолетов

Телеграм-каналы "Москва-24" и "Сити" объявят победителя конкурса 21 августа

Дни открытого посещения начались на форуме "Армия – 2023"

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"Мое имя Москва": Ингушетия

В Москве отметят 80-летие создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ

"Убийца номер один – сердечно-сосудистые заболевания, и я оказался в эпицентре этой проблемы". Давид Виннер провел день с кардиохирургом, академиком РАН и общественным деятелем Лео Бокерия.

Как продлить себе жизнь и сделать ее более яркой? Что не стоит хранить в своем холодильнике и сколько нужно ежедневно гулять? Как качественно изменилась медицина за последние годы, почему люди продолжают считать, что лучше делать операции на сердце за границей? Как любовь влияет на здоровье?

Об этом – смотрите в новом выпуске "Откройте, Давид".

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