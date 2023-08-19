Аппарат со стереозрением "Богомол-3С" представили на форуме "Армия-2023"

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На научно-техническом форуме "Армия-2023" представили опытный образец робота со стереозрением "Богомол-3С". Этот аппарат предназначен для борьбы с диверсионными группами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны России.

Сообщается, что новая робототехническая система "Богомол-3С" с помощью сдвоенных объективов видеокамер позволяет воспринимать пространство трехмерно, а не двухмерно. Такой эффект достигается за счет сопоставления двух плоских изображений, которые преобразуются в одно объемное с помощью искусственного интеллекта.

Помимо этого, "Богомол-3С" обладает такими особенностями как высокая проходимость, сниженное время приведения в готовность и большая зона доступности манипулятора.

"Благодаря ходовой части, состоящей из четырех гусениц, экспериментальный комплекс способен преодолевать лестничные марши, рвы, эскарпы и другие препятствия на своем пути в ночное время", – сообщили в ведомстве.

Аппараты данного типа можно применять в подразделениях противодиверсионной борьбы.

Ранее на форуме «Армия-2023» было представлено магнитное устройство для извлечения осколков из головы пациента. Врачи из госпиталя имени Н.Н. Бурденко уже используют разработку на раненых в ходе проведения специальной военной операции. Форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в Кубинке.