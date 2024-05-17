Собянин: парад поездов в честь 89-летия метро Москвы пройдет на БКЛ

Парад поездов, посвященный дню рождения столичного метро, пройдет в эти выходные. О праздничной акции написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По Большой кольцевой линии (БКЛ) с 09:00 до 20:00 против часовой стрелки будут ходить девять составов разных времен. Среди них — "Номерной", "Еж3", "Русич", "Москва" и "Москва-2020".

Впервые в акции примет участие и модификация поезда "Ока" со сквозным проходом, которую за расцветку называют "Баклажаном". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.