Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

Около 87,5 тысячи московских школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать в 2024 году ЕГЭ. А ОГЭ предстоит – почти 110 тысячам девятиклассников. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в городе создали все условия, чтобы ребята могли сдать экзамены спокойно и комфортно. На базе школ будут работать свыше 800 пунктов проведения экзамена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.