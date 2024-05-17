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17 мая, 12:45

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Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

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Около 87,5 тысячи московских школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать в 2024 году ЕГЭ. А ОГЭ предстоит – почти 110 тысячам девятиклассников. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в городе создали все условия, чтобы ребята могли сдать экзамены спокойно и комфортно. На базе школ будут работать свыше 800 пунктов проведения экзамена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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