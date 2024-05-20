Почти 115 тыс человек получили помощь при переезде в квартиры по реновации

Почти пять тысяч московских семей получили в 2024 году от города не только новые квартиры, но и помощь при переезде. Бесплатной услугой воспользовались новоселы, получившие жилье по программе реновации.

Бесплатная помощь при переезде – важная часть программы реновации столичного жилфонда. Ей воспользовались 115 тысяч человек, это около 80% новоселов.

Известно, что заявку на транспорт и грузчиков можно подать как очно, так и онлайн. Подробнее о том, как работает, – в эфире телеканала Москва 24.