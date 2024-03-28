Более 40 расселенных домов снесли по программе реновации с начала года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Свыше 40 расселенных домов демонтировали по программе реновации с января 2024 года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что нужно поддерживать высокие темпы сноса расселенных домов, ведь от этого зависит выполнение намеченных планов по обеспечению переселения москвичей в новостройки. Бочкарев уточнил, что все старые дома демонтируются по технологии умного сноса.

По его словам, в основе данной технологии лежат принципы безопасности, экологичности, максимальной переработки и вторичного использования отходов. Также строители закрывают рядом растущие деревья специальными коробами, чтобы защитить их от различных повреждений, добавил он.

Глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов прокомментировал, что в ТиНАО в этом году уже снесли 12 домов, в Зеленограде – шесть, на юго-востоке столицы – пять, на северо-западе – пять, еще по три дома демонтировали на юге и юго-западе и по два дома – на востоке, западе, севере, северо-востоке и в центре.

Ранее Бочкарев указывал, что в Москве проектируют 243 и строят 226 новых домов. Всего с начала программы реновации возвели 305 жилых зданий общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Кроме того, площадь проектируемых сейчас домов оценивается в 4,6 миллиона "квадратов", а строящихся – в 4,3 миллиона квадратных метров.