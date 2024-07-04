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04 июля, 12:15

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Сергей Собянин предупредил москвичей о резкой смене погоды

Сергей Собянин предупредил москвичей о резкой смене погоды

Новости часа: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

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Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре пятницу

В пятницу, 5 июля, в Москве ожидается резкая смена погоды. Об этом жителей и гостей города предупредил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В частности, ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду. Осадки в виде ливня и града могут превысить 50% месячной нормы.

Тем временем в связи с экстремальной жарой оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 12:00 5 июля. В это время городские службы будут работать в усиленном режиме. Каждые три часа поливомоечная техника будет охлаждать дороги, а также несколько раз в день аэрировать воздух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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