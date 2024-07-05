05 июля, 20:58Транспорт
"Аэрофлот" опроверг возвращение рейса Москва – Минводы в аэропорт вылета
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о возвращении рейса авиакомпании "Аэрофлот" Москва – Минеральные Воды в аэропорт вылета не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика, сообщает Агентство "Москва".
В компании уточнили, что все рейсы "Аэрофлота" из столицы в Минеральные Воды за 5 июля выполнены в штатном режиме с посадкой в пункте назначения.
Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus, выполнявший рейс Москва – Минводы, вернулся в аэропорт Шереметьево. Причина – отказ метеолокатора. По данным оперативных служб, самолет успешно приземлился в воздушной гавани.
Также следовавший из Тобольска самолет CRJ-200 выкатился на пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате ЧП пострадавших и повреждений нет. Пассажиров доставили в терминал, где они забрали багаж.
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