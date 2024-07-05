"Аэрофлот" опроверг возвращение рейса Москва – Минводы в аэропорт вылета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о возвращении рейса авиакомпании "Аэрофлот" Москва – Минеральные Воды в аэропорт вылета не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика, сообщает Агентство "Москва".

В компании уточнили, что все рейсы "Аэрофлота" из столицы в Минеральные Воды за 5 июля выполнены в штатном режиме с посадкой в пункте назначения.

Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus, выполнявший рейс Москва – Минводы, вернулся в аэропорт Шереметьево. Причина – отказ метеолокатора. По данным оперативных служб, самолет успешно приземлился в воздушной гавани.

Также следовавший из Тобольска самолет CRJ-200 выкатился на пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В результате ЧП пострадавших и повреждений нет. Пассажиров доставили в терминал, где они забрали багаж.