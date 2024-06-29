Самолет в Екатеринбурге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Самолет CRJ-200, следовавший из Тобольска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

В результате никто не пострадал, повреждений также нет. Пассажиров доставили в терминал, где они получили багаж.

Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас Кольцово работает в штатном режиме.

Ранее в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси самолет Airbus 321 рейсом Самара – Москва. Представитель экстренных служб уточнил, что на борту находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

