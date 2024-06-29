29 июня, 13:35Происшествия
Самолет в Екатеринбурге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"
Самолет CRJ-200, следовавший из Тобольска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
В результате никто не пострадал, повреждений также нет. Пассажиров доставили в терминал, где они получили багаж.
Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас Кольцово работает в штатном режиме.
Ранее в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился готовившийся к аварийной посадке из-за лопнувшей покрышки стойки шасси самолет Airbus 321 рейсом Самара – Москва. Представитель экстренных служб уточнил, что на борту находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.
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