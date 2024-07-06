Синоптик Вильфанд: комфортная июльская погода придет в Москву с 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выходные, 6 и 7 июля, в Москве будут теплыми. После непогоды в субботу в столице ожидается 22–24 градуса тепла, по области – до 26 градусов. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В субботу наступает настоящая комфортная июльская погода", – рассказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что 7 июля воздух прогреется до 25 градусов, а 8-го числа температурный показатель будет приближаться к 30 градусам. В течение недели температура будет колебаться от 27 до 32 градусов.

Температурное повышение объясняется приближением области высокого давления, уточнил метеоролог. Тип погоды характеризуется как антициклональный: существенных осадков в столичном регионе не ожидается, местами возможны небольшие дожди.

По словам Вильфанда, в ночь с 6 на 7 июля в столице температура будет 10–12 градусов, в ночь на 8 июля – от 12 до 14 градусов, а в последующем – от 12 до 18 градусов.

Как ранее прогнозировали синоптики, 6 июля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем. Также возможна гроза. Скорость западного и северо-западного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду, во время грозы порывы могут усилиться до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.